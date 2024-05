Presentate in Comune a Varese le nuove modalità operative per reati edilizi e ambientali

Nuove modalità operative con particolare riguardo ai reati edilizi e ambientali. Sino stati illustrati dal Procuratore della Repubblica di Varese, Antonio Gustapane, a tutti i Comandanti dei Corpi o Servizi di Polizia Locale ricompresi nel circondario della Procura varesina.

Per Varese era presente il Comandante della Polizia Locale, Claudio Vegetti. Inoltre, in un’ottica trasversale di piena sinergia fra i diversi enti e strutture in campo, all’incontro hanno partecipato anche il Sostituto Procuratore Lorenzo Dalla Palma, il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese il Tenente Colonnello Fabio Scordo, il direttore di ARPA Fabio Carella.

Il Procuratore ha illustrato le nuove modalità operative fissate per la Polizia Giudiziaria nei vari campi d’azione, con particolare riguardo ai reati edilizi e ambientali. Nell’ambito poi della volontà riorganizzativa degli Uffici della Procura che il Procuratore Gustapane ha perseguito fin dal suo insediamento, è stata annunciata l’intenzione di destinare ulteriori 3 unità, da acquisire fra la Polizia Giudiziaria delle polizie locali del territorio, agli organici degli Uffici giudiziari, dando così rinnovato slancio ai provvedimenti urgenti, per una Giustizia sempre più rapida ed efficace, con l’opportuna collaborazione degli Enti Locali coinvolti.

Le 3 unità, attese a breve in Procura, potranno essere acquisite, a rotazione, fra i Comandi di Polizia Locale più strutturati, quali ad esempio Tradate, Malnate, Luino, Induno Olona, Arcisate, Gavirate, che affiancheranno così il Comando di Polizia Locale di Varese che già vede 4 unità costantemente distaccate presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura.