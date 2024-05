Quando il Bussenghi passa la frontiera e diventa un cardinale cattivissimo: Flavio Sala torna al MIV senza i Frontaliers

L’incontro fa parte della rassegna “L’Ultra Reale“, presentata dall’associazione “La Varese nascosta” al MIV: una serie di incontri che racconta tutto ciò che è soprannaturale e non spiegato. Nella serata di martedì 7, protagoniste saranno le streghe, nel racconto che ne fa una web serie nata in Canton Ticino.

Ma quello che colpisce di più l’immaginazione dei fan – e sappiamo che ce ne sono ancora tanti tra i nostri lettori – è che tra i protagonisti della serie, che verrà raccontata nella presentazione con interventi del regista Marco Bitonti, dell’attrice Thaina Micheli, della sceneggiatrice Camilla Koller, degli esperti Cesarina Briante e Andrea Menegotto e del giornalista Andrea K. Lanza, ci sarà anche un volto ben noto anche oltre frontiera, anche se quasi irriconoscibile: Flavio Sala.

Quello che nella amatissima serie “Frontaliers” (Che raccontava le disavventure quotidiani dei frontalieri che passano la dogana tra Italia e Svizzera) interpretava proprio l’italiano frontaliere Roberto Bussenghi, di Usmate Carate, tormentato ogni giorno dal doganiere Loris Bernasconi, nella nuova web serie è uno dei “cattivi” in veste pretesca, in una interpretazione che lo rende per noi irriconoscibile.

E’ infatti un Cardinale con un ruolo profondamente diverso dall’ironico frontaliere, mostrando la versatilità della sua professionalità d’attore, che in Canton Ticino è ben nota – è una star del teatro dialettale, e sono frequenti le sue apparizioni in tv e nei teatri della svizzera italiana.

Del resto, la web serie si colloca nell’anno 1583 dC, nella Repubblica delle Tre Leghe, in piena Inquisizione. E quando questa arriva in una valle in cui regna la libertà di culto, le guaritrici Miriana e Sofia sono costrette a seguire le usanze della fede cattolica per non essere accusate di stregoneria…

Proprio su questi temi si incentrerà la presentazione, condotta da Nicoletta Magnani, che avrà inizio alle 20.45 e che, insieme ai già citati sopra, vedrà anche l’amato Flavio Sala.