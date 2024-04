L’Ultra-Reale invade Varese al MIV

Varese si prepara a ospitare una rassegna cinematografica che promette di trascinare gli spettatori tra streghe e fantasmi, cn l’aiuto di film e dibattiti. La rassegna, denominata “L’Ultra-Reale”, è presentata da Multisala Impero Varese in collaborazione con La Varese Nascosta e inizierà l’11 aprile con una serie di proiezioni e discussioni guidate da esperti nei rispettivi campi e condotta da Nicoletta Magnani.

La serata di apertura, prevista per le 20.45 dell’11 aprile, si terrà al MIV in via Bernascone 13 e inizierà con la presentazione del programma, seguita dalla proiezione di “Ghostbusters – Minaccia Glaciale“. L’evento inaugura una serie di appuntamenti che uniscono il fascino del grande schermo con il dibattito culturale e sociale.

La rassegna proseguirà infatti il 23 aprile con il film “Inverno” e interventi speciali di Emanuele Mautana, regista, e Andrea K. Lanza, giornalista, con l’insight della psicologa Sabrina Sozzani.

Il 7 maggio avrà luogo la “sera delle streghe“, con la proiezione del docu-film “Strix” e interventi di Marco Bitonti, regista, Cesarina Briante, esperta in materia, e Andrea Menegotto, studioso. Mentre il 20 maggio sarà dedicato ai fantasmi con la proiezione del film “Il Mistero di Rookeford” con interventi di Luca De Benedictis, Ghost Hunter e della psicologa Sabrina Sozzani.

Il costo di ingresso è di 8,50 euro per la prima serata e 7 euro per le successive, con possibilità di preacquistare i biglietti alla cassa del Multisala Impero o online. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti: www.multisalaimpero.com.