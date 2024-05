Quattro liste a Caronno Varesino. Il centrodestra si divide, il centrosinistra non si presenta

Quattro liste che si dovranno “spartire” i voti di un paese con poco meno di 4800 abitanti. Accade a Caronno Varesino, comune commissariato dopo un piccolo terremoto politico che ha fatto cadere la giunta di Raffaella Galli. I mesi che precedono le amministrative dell’8-9 giugno sono stati caratterizzati da trattative, incontri più o meno alla luce del sole, tentativi di accordi mai andati in porto.

E ora, a quasi un mese dal voto, le nebbie cominciano a diradarsi e la situazione a farsi più chiara. Va detto subito che il centrodestra si è spaccato. Due saranno le liste che raccolgono candidati di quell’area: una che riunisce rappresentanti della Lega e che ha per candidata Nicoletta Basso, ex vicesindaco di Raffella Galli, una guidata da Mario De Micheli, primo cittadino di Caronno per due mandati, che, in teoria, dovrebbe rappresentare Fratelli d’Italia.

Nicoletta Basso si presenta con una lista appoggiata da Forza Italia, Lega e Lombardia Ideale. Mario De Micheli attende da settimane il via libera per utilizzare il simbolo di Fratelli d’Italia. Nella sua lista è candidata, tra gli altri, l’ex sindaca Raffaella Galli.

La Lega, insomma, a Caronno Varesino è “un po’ qua e un po’ là” visto che ad appoggiare Nicoletta Basso c’è Vittorio Ballerio, segretario della sezione di Caronno Varesino, ma pare che leghisti non manchino anche nella lista De Micheli.

Vediamo invece le altre due liste. In questo caso è tutto chiaro da tempo, si tratta di due liste civiche: da una parte c’è Maria Rosa Broggini, professoressa in pensione, all’opposizione nella passata amministrazione, che guida la lista SiAmo Caronno. Ultimo, ma non ultimo, Samuele Celona attivo da tempo sui social, e non solo, per promuovere la sua lista, Caronno Cambia, fatta prevalentemente da giovani che si mettono in gioco per la prima volta.

Ha fatto un passo indietro invece il centrosinistra. Non ci saranno liste di quell’area, che nell’ultimo consiglio comunale occupava i banchi dell’opposizione. Il tentativo di riunire persone che volessero comporre un gruppo pronto a sfidare gli altri quattro non è andato a buon fine.

Una cosa è certa: gli elettori di Caronno Varesino nei prossimi giorni dovranno districarsi tra le tante presentazioni, gli incontri e i dibattiti che i candidati organizzeranno a Caronno e a Travaino se vorranno avere un’idea chiara di chi scegliere nel segreto dell’urna.