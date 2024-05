Riorganizzazione del traffico sulla A9 Lainate-Como-Chiasso in occasione dell’Ascensione in Svizzera

La festività dell’Ascensione in Svizzera, celebrata giovedì 9 maggio, porta con sé la chiusura della dogana commerciale di Como Brogeda lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Questa chiusura, che dura per l’intera giornata, solitamente genera code e disagi soprattutto per i mezzi pesanti che attendono la riapertura della dogana.

Per mitigare tali problemi, sono stati attuati provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione. In accordo con il compartimento polizia stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della Polizia di Como, è stata installata una deviazione di carreggiata per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente, evitando così possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero.

Inoltre, per gestire meglio il passaggio dei mezzi pesanti accumulati lungo l’autostrada, sono stati temporaneamente chiusi alcuni svincoli dalle prime ore della mattina fino alle 14 di venerdì 10 maggio. Questi includono lo svincolo di Lomazzo nord in entrata verso Chiasso, il svincolo di Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate, e il ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como per chi proviene da Lainate. Per agevolare i percorsi alternativi, sono state fornite diverse indicazioni. Chi arriva da Lainate e si dirige verso Chiasso può utilizzare lo svincolo di Lomazzo sud e la SP30 verso Milano, o la SP35 per immettersi sulla A9 dallo svincolo di Como Centro. Chi invece esce da Lainate può utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord e la SP30 in direzione di Como.

Durante questo periodo, è stato previsto un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica, oltre all’attivazione di un presidio dedicato al soccorso meccanico, a cura della direzione di Tronco di Milano e del compartimento Polizia Stradale Lombardia.

Per informare gli utenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi, vengono forniti costanti aggiornamenti attraverso diversi canali.