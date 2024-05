“Scuola d’Impresa”, premiati gli studenti dell’I.P.S.S.C.T.S. Luigi Einaudi

Si è concluso ieri, dopo due settimane, il percorso di “Scuola d’Impresa”, organizzato da Confapi Varese e dall’I.P.S.S.C.T.S. Luigi Einaudi.

Ad aggiudicarsi il premio per l’elaborato migliore, dopo una giornata dedicata alla presentazione dei vari progetti, sono stati gli studenti assegnati ad Apiservizi Varese Srl, i quali hanno approfondito con pertinenza e curiosità mondo delle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) e della sostenibilità aziendale.

In merito al PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) con l’istituto di Varese, Davide Selle, Training Manager, dichiara: «La seconda edizione di “Scuola d’Impresa” ha rafforzato la convinzione che sia fondamentale continuare a lavorare per ridurre la distanza tra mondo del Lavoro e Scuola. Oggi, la mancanza di personale qualificato è uno dei problemi più riscontrati dalle aziende, con i settori e i contesti poco conosciuti ulteriormente penalizzati dal fenomeno. Ed è la mancanza di conoscenza che porta le giovani generazioni, e le loro famiglie, ad escludere alcuni sbocchi professionali. L’obiettivo di Confapi Varese, anche attraverso progetti come “Scuola d’Impresa”, è proprio quello di indirizzare i talenti anche verso il mondo delle Piccole e Medie Imprese, così da consentire lo sviluppo e la crescita del nostro territorio».