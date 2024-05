Sul nido Bossi di Cardano “critiche infondate”

«Critiche infondate» e rischio «di grave danno»: così il sindaco di Cardano al Campo Maurizio Colombo risponde alle critiche venute dalle opposizioni in consiglio comunale, sul nuovo regolamento del nido “Piero e Oreste Bossi”.

Le opposizioni avevano accusato anche di scarsa trasparenza l’amministrazione, sostenendo che il video youtube era stato cancellato dopo meno di 24 ore, non nei termini previsti dal regolamento.

Di seguito la nota completa diramata dal sindaco.

A fronte di infondate dichiarazioni da parte della minoranza in merito all’Asilo nido comunale, è doveroso da parte mia replicare per rassicurare le famiglie dei piccoli utenti della nostra struttura e i cittadini tutti che il nostro servizio è e rimarrà il fiore all’occhiello dell’Amministrazione.

Il nostro obiettivo è esclusivamente il miglioramento della qualità del servizio, scevro da ogni ideologismo, che non porta alcun vantaggio agli utenti, se non screditare un servizio che funziona benissimo e che riscuote consensi ad ogni livello, sia interno che esterno.

In un’ottica di miglioramento e di potenziamento dell’offerta pubblica rientra anche l’aggiornamento della documentazione a corredo del funzionamento del servizio, tra cui il Regolamento e la successiva Carta dei Servizi, predisposti sulla base della recente normativa di settore e sulla base degli studi pedagogici più avanzati, che attribuiscono un ruolo preciso all’equipe educativa e al coordinamento pedagogico.

Con grande amarezza prendo atto che chi vorrebbe essere paladino del servizio pubblico in realtà si dimostra portatore di critiche infondate e di grave danno per il servizio stesso, dove nel frattempo ogni giorno il Personale è impegnato a garantire a bambini e genitori giornate il più possibile serene, mentre all’esterno se ne parla solo perché siamo proprio in campagna elettorale?…..