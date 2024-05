“Talento oltre i limiti”, a Castellanza un evento a 360° sull’inclusione

C’è la firma prestigiosa di Daniele Cassioli (foto in alto) in calce a “Talento oltre i limiti”, evento in calendario per sabato 22 giugno al PalaBorsani di Castellanza. Il grande impianto ai confini tra Varesotto e Altomilanese sarà teatro di un’intera giornata dedicata all’inclusione a 360 gradi.

L’obiettivo è quello di aprire e stimolare una riflessione sull’inserimento nel mondo del lavoro e sull’impiego di persone con disabilità, utilizzando lo sport come veicolo di inclusione. E per arrivare alla “meta” è stato scelto un programma ricco e variegato che comprende tornei sportivi, tavole rotonde, incontri, momenti di spettacolo e dove anche la pausa pranzo sarà improntata all’attenzione verso le tematiche sociali.

L’evento è organizzato da Vector, grande azienda di spedizioni che, tra l’altro, ha ricevuto insieme ad altre un premio da Confindustria e Sindacati per le buone pratiche adottate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il mondo delle imprese (una quindicina quelle già coinvolte) avrà un ruolo rilevante nella giornata del 22 giugno tanto che l’evento ha ricevuto il sostegno di Confindustria Varese e della Liuc. I patrocini sono arrivati anche dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico, l’omologo del CONI) e dal Comune di Castellanza.

E rilevante sarà anche la presenza delle associazioni che si occupano dei disabili con particolare attenzione a quelle coinvolte nello sport. Al PalaBorsani troverà infatti posto una “piazza delle associazioni” dove i diversi club presenteranno la propria attività. L’idea, nata da Daniele Cassioli che si rifà ad alcune esperienze viste in Emilia Romagna, è anche quella di creare una rete tra le diverse realtà in modo da ottimizzare materiali e risorse nell’ottica di una crescita collettiva e di una presenza sempre più radicata sul territorio.

Il programma prevede una tavola rotonda (dalle 9 alle 10) sulle tematiche dell’inclusione dei disabili nel mondo del lavoro. Dalle 9 però i bambini possono iniziare a provare le diverse discipline sportive “inclusive” sui campi del PalaBorsani; dalle 10,30 saranno invece gli adulti a misurarsi in prove di sitting volley, calcio bendato, handbike, tennistavolo, gimcana e staffetta su sedia. A mezzogiorno ci sarà invece la dimostrazione di una partita di rugby su sedia mentre il pranzo (12,45 / 13,30) sarà al buio oppure in silenzio. Nel pomeriggio spazio allo spettacolo, a uno speech e alla cerimonia conclusiva. L’evento è a numero chiuso e bisogna iscriversi scrivendo a vecsport@vectorspa.it