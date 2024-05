Tante care cose, il mercato di rigatterie e anticaglie torna a Casa Macchi

Torna in versione primaverile Tante care cose: il mercato di rigatterie e anticaglie a Casa Macchi, nel cuore di Morazzone.

Sabato 25 e domenica 26 maggio il bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apre le sue porte dalle ore 10 alle 18 per un autentico viaggio nel tempo, tra mobili, stampe, porcellane, ceramiche, vetri, riviste, cartoline, giochi antichi e cimeli di ogni tipo: accessori e arredi dimenticati nelle case del passato, ritrovati negli armadi e nei cassetti o riscoperti tra archivi e soffitte polverose, da trasformare in poetici oggetti d’uso contemporaneo.

Tante le persone che già nella giornata di sabato hanno deciso di fare tappa in Casa Macchi. Per questo secondo appuntamento, l’area espositiva di Casa Macchi si espande, ospita un numero ancor più ricco di espositori antiquari: anche il giardino e parte del pratone sono diventati spazi dove si può curiosare e cercare oggetti e ricordi.

Come per la prima edizione, il FAI espone e vende in via straordinaria una selezione di oggetti e arredi provenienti dal deposito della Fondazione e non destinati ad essere riallestiti nei suoi Beni: cose amate, consumate e vissute, tramandate di generazione in generazione, a cui offrire una seconda vita, una nuova casa.

QUI IL PROGRAMMA PER DOMENICA 26 MAGGIO