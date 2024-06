Mazzucchelli riconfermato sindaco di Morazzone: “Amministrare bene richiede preparazione. È il nostro punto di forza”

Riconferma a Morazzone per Maurizio a Mazzucchelli, candidato con la lista Il Paese che Vorrei. Battuto Alberto Steidl di Progetto Futuro con una distanza di più di 600 voti.

La lista di Mazzucchelli ha preso 1330 voti mentre Progetto Futuro per Morazzone 735.

Soddisfatto il primo cittadino Morazzone riconfermato dai cittadini: “È stata una bella campagna elettorale, abbiamo fatti tanti incontri e abbiamo fatto vedere cosa abbiamo fatto in questi cinque anni. Per amministrare bene occorre essere preparati ed esserci, avere le idee chiare è stata la nostra forza. Ora vogliamo continuare nelle opere che abbiamo programmato, consolidando il rapporto col Fai. È in partenza la riqualificazione dell’Opera Pia Castiglioni per mettere a terra il milione e 200 mila euro con i fondi Pnrr che contribuirà a riqualificare il nucleo antico del nostro comune. Ci sono tanti obiettivi che abbiamo elencato nel programma: vogliamo mantenere le promesse, come abbiamo sempre fatto”.

I risultati elettorali