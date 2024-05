Terzo posto del premio “In volo con Leonardo” per Filippo Bianchi del “Siai Marchetti” di Busto Arsizio

Giovedì 30 maggio 2024, all’Istituto “Siai Marchetti” di Busto Arsizio, si è tenuto un incontro con Vincenzo Sabatino ed Emidio Di Pietro, ingegneri elettronici della unità Knowledge Sharing all’interno della funzione Innovation di Leonardo, azienda leader nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza che offre soluzioni ad alta tecnologia per applicazioni militari e civili.

Una lezione interessante e interattiva che ha permesso ai ragazzi di comprendere come Leonardo promuove la cultura dell’innovazione e della ricerca e quanto Leonardo sostiene le discipline STEM.

Al termine dell’evento si è svolta la premiazione dello studente Filippo Bianchi, che ha vinto il terzo premio del concorso “In volo con Leonardo”. Filippo, che frequenta la terza meccanica e meccatronica presso l’Istituto Siai Marchetti di Busto Arsizio, ha presentato il progetto “Una aerostazione che si adatta in dimensioni alla fluttuazione del traffico passeggeri per l’abbattimento dei consumi energetici” vincendo una STEMLab School Card di 500 euro per supportare il proprio futuro scolastico.

“In volo con Leonardo” è un percorso formativo di PCTO realizzato in collaborazione con la piattaforma di e-learning Educazione Digitale dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.

All’incontro era presente l’Assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio, Maurizio Artusa, intervenuto per esprime il sostegno all’iniziativa e congratularsi con il vincitore.