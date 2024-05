Torna il mercatino a chilometri zero a Cuveglio, che ha raggiunto il 5 anno di visibilità sempre in piazza del Comune, e sempre la seconda e ultima domenica di ogni mese per 12 mesi all’anno.

L’iniziativa era nata per aiutare i produttori agricoli locali non solo per vendere ma per farsi conoscere dove hanno le loro aziende agricole e attività, sempre con prodotti di prima scelta coltivati in Valcuvia.

«In occasione del quinto come sempre saremo disponibili ad aiutare anche le associazioni no profit del territorio!, spiegano gli organizzatori, «e questa volta aiuteremo la lotta alla Slerosi Multipla e gli amici dell’olio di Sant Emorio».