La prersentazione del programma della lista “Comune Ideale” di Cuveglio

Il 10 maggio 2024, presso la Sala Civica Comunale di Cuveglio, si è tenuto un incontro di fondamentale importanza per la comunità locale: la presentazione del programma elettorale e dei candidati della Lista “Comune Ideale” che vede candidato il sindaco in carica Francesco Paglia.

Gli estensori del programma intendono sottolineare due aspetti chiave che ne delineano le basi fondamentali. Il primo aspetto riguarda il concetto di “ideale”, cuore pulsante dell’azione di questa lista. L’ideale non è solo un obiettivo da raggiungere, ma rappresenta il motore che guida il nostro operato. L’ideale, in questo contesto, è il perseguimento della felicità, intesa non come un traguardo individuale, ma come un obiettivo collettivo. La felicità, infatti, si raggiunge attraverso relazioni basate sull’accoglienza reciproca, rispettosa dei diritti e dei doveri di ciascun individuo. L’accoglienza, quindi, è il pilastro su cui si fonda la visione della Lista “Comune Ideale”. Essa implica non solo il rispetto delle diversità, ma anche la volontà attiva di comprendere le ragioni dell’altro, favorendo il dialogo e la coesione sociale. In un mondo sempre più complesso e multicultural, l’accoglienza diventa un imperativo morale e sociale.

Il secondo aspetto fondamentale è rappresentato dalla parola “Comune” intesa come ente, la cui strategia e azioni delineano il futuro della comunità. Attraverso un’analisi della situazione passata, presente e futura, la lista si propone di affrontare le sfide imminenti con una strategia mirata e flessibile. Si prevede una riduzione delle fonti di finanziamento proprie e sovracomunali, rendendo necessaria una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili. La strategia della Lista “Comune Ideale” si basa sulla flessibilità e sull’identificazione tempestiva delle aree di intervento prioritario, nonché sull’ottimizzazione delle sinergie con enti sovracomunali e associazioni di volontariato. Inoltre, si punta alla massima collaborazione con l’ente scolastico e alla valorizzazione del territorio attraverso il turismo, la cultura e lo sport.

Tra le azioni concrete da intraprendere, vi è il completamento del riordino organico degli uffici comunali, il monitoraggio delle dinamiche sociali e la promozione del turismo e della cultura locale. Si mira inoltre a potenziare i lavori pubblici e a promuovere la collaborazione tra settori chiave come il turismo, la cultura e lo sport.