Tre in lizza a Ferrera di Varese: oltre al sindaco anche due nuove liste

Sono altri due i candidati in lizza nel piccolo comune di Ferrera di Varese a contendere la poltrona di primo cittadino all’attuale sindaco Marina Salardi, alla ricerca del suo terzo mandato.

Contrariamente a ciò che era avvenuto 5 anni fa, dove Ferrrera faceva parte della lista dei comuni che avevano un solo candidato sindaco, alla chiusura delle liste oltre al nome della Salardi, sostenuta da Uniti per Ferrera Comune, si sono aggiunti infatti anche i nomi di Andrea Bariani – candidato di Ferrera di Varese Alternativo, formazione che si presenta in altri 5 comuni della provincia come Brebbia, Cassano Valcuvia, Marzio, Gornate e Castiglione Olona – e Valentina De Bernardi, sostenuta da Forza Ferrera.

