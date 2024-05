Un anatroccolo “si perde” e si ritrova in un supermercato a Castellanza: ora è affidato alle cure di Casaringhio

Piccolo, piumoso e disorientato. Oggi pomeriggio un piccolo anatroccolo è finito, non si sa come, a girare tra le corsie del supermercato Tigros di Castellanza.

Una presenza decisamente anomala tra scaffali e prodotti in offerta, che ha subito attirato l’attenzione. L’uccellino è stato prontamente recuperato e messo in sicurezza e quindi affidato alla cure di Sara Vega, la fondatrice di Casaringhio, associazione che tra le tante iniziative benefiche a sostegno di persone in difficoltà trova anche il tempo di occuparsi di animali feriti.