Una serata a teatro per solidarietà, con il Cai di Gallarate

Sabato 8 giugno 2024 la sezione del Cai di Gallarate vi invita a partecipare ad una serata a teatro: “I Senza Fissa Dimora”, gli attori Roberta Dalolio e Marco Porretta, andranno in scena con “Coppia aperta quasi spalancata”, dal testo di Dario Fò e Franca Rame, con la regia di Patrizia Cuvello,.

L’ingresso è con contributo libero ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla 3SG di Gallarate per sostenere la comunità Mamma – Bambino.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Gallarate, Assessorato al Welfare, «a cui va il ringraziamento della sezione del CAI di Gallarate, che nella ormai storica e consolidata collaborazione con l’amministrazione cittadina, ha voluto organizzare un evento che, pur discostandosi dal contesto della montagna, manifesta la propria attenzione e sensibilità anche al tema sociale del proprio territorio. Riteniamo infatti, nel nostro spirito di volontariato, o per usare una metafora a noi cara “il senso della cordata”, che aiutare gli altri sia sempre doveroso e nobile.

La serata come detto si terrà al Teatro del Popolo di Gallarate (Via Palestro n. 5) , con inizio alle ore 20.45. «Vi aspettiamo numerosi per unirvi alla nostra cordata di solidarietà, per questioni organizzative chiediamo di prenotarvi al numero 338 8083934».