Van Der Pijl, talento d’Olanda per Busto Arsizio

Dopo il Belgio, tocca all’Olanda essere rappresentata nella nuova UYBA. Pochi giorni dopo l’annuncio della centrale fiamminga Silke Van Avermaet, la società del presidente Giuseppe Pirola annuncia anche l’arrivo di Pleun Van Der Pijl, schiacciatrice 21enne che in patria ha vinto tutto e che ora passa a misurarsi con un campionato di livello superiore.

La giovane olandese, alta 1,96, sbarca in Italia reduce dalla doppia vittoria in campionato (Dutch Eredivisie) nel 2023 e nel 2024 con la maglia del Friso Sneek, squadra che ha sede nel nord dei Paesi Bassi e che nella stagione appena terminata ha vinto anche la Supercoppa.

La versatilità è una delle caratteristiche di Van Der Pijl che può essere impiegata anche nel ruolo di opposto e che era da tempo sulla lista di coach Giovanni Caprara e del ds Carmelo Borruto. «Il suo progetto mi ha convinto – spiega la nuova Farfalla riferendosi all’allenatore – Crescere è il mio obiettivo e sono sicura di essere nel posto giusto per sviluppare al meglio le mie qualità».

Inserito l’ultimo tassello, la nuova Uyba – per quanto incompleta – si appresta già al primo impegno della nuova stagione, il ciclo di amichevoli con le squadre di college USA in tournée in Italia. Si comincia giovedì 23 maggio (18.45) quando le biancorosse ospiteranno alla E-Work Arena le Golden Gophers (i gophers sono piccoli roditori ndr) di Minnesota University. Una squadra che vanta numerose apparizioni al torneo NCAA (finalista nel 2004) e tre titoli di conference nella Big Ten e che tra le sue fila ha annoverato anche la ex bustocca Sarah Wilhite. Nei giorni successivi quindi la squadra di Caprara se la vedrà con Texas University martedì 28 maggio e contro Tennessee Università venerdì 31 con inizio sempre fissato alle 18.45.