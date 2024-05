Varese in forze al Trofeo Pinocchio: in sette si qualificano per le finali nazionali

Sarà a trazione varesotta la squadra della Lombardia che parteciperà alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio di tiro con l’arco, il 15 e 16 giugno a Latina. Ben sette atleti della nostra provincia si sono infatti qualificati all’evento tricolore grazie ai risultati ottenuti nella Fase Regionale Estiva disputata a Casorate Sempione.

Galleria fotografica Arco, la fase regionale del Trofeo Pinocchio 4 di 9

La gara intitolata alla memoria di Odilia Coccato, è stata organizzata dall’Arcieri Tre Torri in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardo di Fitarco e ha visto primeggiare diversi atleti di un territorio, la provincia di Varese, che produce tradizionalmente talenti in questa disciplina.

Nell’arco olimpico Matilde Antonietti (Team Archery Venegono) ha vinto la medaglia d’oro tra le ragazze nate tra il 2013 e il 2015, davanti all’atleta di casa Silvia Bonati, e di Viola Ferretti (Compagnia Arcieri Monica di Gallarate). Ma la lista di argenti è lunga per la società organizzatrice degli Arcieri Tre Torri, che si assicurano la seconda piazza (valida per la qualificazione alla fase nazionale) anche con Giovanni Macchi (ragazzi 2013-2014-2015) e Riccardo Grataroli (ragazzi 2012). Questi ultimi hanno battuto Fernando Giorgianni e Dylan Giuliani degli Arcieri Varese in una sfida tutta varesotta.

Nell’arco compound altro successo per il Team Archery Venegono: nella categoria per ragazzi del 2011-2012 successo e qualificazione per Latina Ettore Montalbetti davanti a Greta Grampa degli Arcieri Tre Torri.

Oltre ai podi, gli arcieri di casa hanno ottenuto anche una serie di piazzamenti rilevanti: Chiara Somenzi (CAM) e Sofia Marcangelo (Varese) sono giunti quarta e quinta nell’arco olimpico categoria 2023-15; piazzamento analogo per Chiara Raviola (Varese) e Carlotta Clivio (Tre Torri) tra le 2012. Sesti sia Mathias Masci (Tre Torri) sia Leonardo Cannistrà (Venegono) nelle due categorie maschili, nona Martina Mentasti (Venegono) tra le 2012.

Alle gare disputate negli spazi del campo sportivo di Casorate Sempione hanno partecipato anche l’assessore allo sport, Laura Valsecchi, e la collega delegata all’Istruzione, Fausta Battaglia.