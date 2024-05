Vigili del Fuoco varesini in pellegrinaggio a Lourdes: è la 38esima volta

Correvano i primi anni ’80 dello scorso secolo, quando il compianto Monsignor Tarcisio Pigionatti, cappellano militare e dei Vigili del Fuoco, degli Alpini e di tutte le forze Armate della provincia di Varese, si adoperò per partecipare al Pellegrinaggio Militare Internazionale (PMI) a Lourdes insieme ai suoi pompieri.

Dopo la scomparsa di Monsignor Pigionatti, nel 1997, a pochi giorni dalla partenza per il pellegrinaggio, l’ex Capo Reparto Esperto Mauro Innocenti, ora Capo Reparto Esperto Volontario di rappresentanza (uno dei pochi in Italia: in provincia sono solo 2 e in Italia sono in tutto una trentina) raccolse il desiderio di Monsignor Tarcisio «Che i suoi pompieri continuassero a partecipare al PMI», impegnandosi nell’organizzazione del pellegrinaggio ogni anno, fino ad oggi. L’anno scorso all’evento parteciparono 22.000 militari da tutto il mondo: 3.500 di loro erano italiani, 53 erano in tutto le nazioni rappresentate e 10 fanfare sono arrivate da varie parti della terra.

Anche quest’anno viene organizzato il Pellegrinaggio Militare Internazionale, alla sua 64° edizione con il tema “Che si venga qui in processione“, e i militari di tutto il mondo si ritroveranno davanti alla grotta di Massabielle a pregare la Vergine Maria, che li si mostrò a Bernadette Subirou. E anche quest’anno, un piccolo gruppo (circa una quindicina) di Vigili del Fuoco varesini parteciperà al PMI insieme a famigliari e amici per tenere vivo il desiderio di Monsignor Pigionatti.

«La partecipazione alle celebrazioni, alla Via Crucis, fanno parte della tradizione portata avanti da decenni in occasione della PMI – spiega Mauro Innocenti – Noi varesini andremo in rappresentanza di tutti i vigili del fuoco d’Italia, collocheremo un cero del peso di 35 kg a ricordo di tutti i colleghi ed ex colleghi Vigili del Fuoco d’Italia presso la grotta delle apparizioni, con la fede e la convinzione, che la Santa Vergine e S.Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, li protegga sempre, nelle situazioni scaturite dalle avversità della natura e dall’imperizia e distrazione del genere umano».

la spilla coniata per quest’anno

Ogni anno, inoltre, il gruppo crea una spilla con il tema del pellegrinaggio: «Una copia verrà data a tutti pellegrini partecipanti – conclude Innocenti – mentre alcune altre copie verranno consegnate all’ordinario Militare monsignor Santo Marcianò e ad alcuni cappellani, nonché a Padre Nicola Ventriglia, colui che recita il rosario da Lourdes in diretta tutte le sere su tv 2000».