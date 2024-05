Anche Nek e Clara tra gli incontri dei vigili del fuoco varesini “in missione” a Lourdes

La rappresentanza dei vigili del fuoco varesini è rientrata questa notte a Varese dopo un significativo pellegrinaggio a Lourdes. Insieme ai vigili del fuoco, erano presenti anche amici e parenti.

I pompieri varesini hanno rappresentato l’intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco d’Italia, partecipando attivamente a tutte le celebrazioni religiose, incluso il rosario alla grotta di Massabielle, conosciuta come la grotta della pietra nera. Il rosario viene trasmesso quotidianamente alle 18 su TV2000.

L’esperienza è stata intensa: all’evento hanno partecipato oltre 15.000 militari provenienti da tutto il mondo, con 50 nazioni rappresentate, 10 fanfare dei vari stati europei e più di 4.000 militari italiani. L’ordinario militare, Monsignor Santo Marcianò, ha molto apprezzato gli omaggi offerti dalla delegazione italiana, consistenti in un crest e una spilla commemorativa, coniata appositamente per il pellegrinaggio, che riportava il motto “Che si venga in processione….”

La spilla raffigura due mani giunte da cui partono sette fiamme, simbolizzando i vigili del fuoco in processione verso la Beata Vergine Maria di Lourdes. Le sette fiamme rappresentano i sette sacramenti, le sette opere di misericordia corporale e spirituale e il numero 7, che in Oriente esprime completezza e perfezione.

Oltre all’ordinario militare, hanno ricevuto il crest anche Don Davide Banzato, Padre Nicola Ventriglia, il cantante Nek, la giornalista Francesca Fialdini e la cantante Clara, vincitrice del festival Sanremo Giovani, che erano presenti a Lourdes per il Festival della Gioventù Militare. Monsignor Marcianò ha voluto poi omaggiare la delegazione italiana con una targa ricordo, consegnata al capo delegazione.

Le celebrazioni si sono svolte come da programma, favorite dal bel tempo in tutte le giornate ad eccezione del pomeriggio di domenica. Tra le altre, è stata celebrata anche la cerimonia del cero, dopo la Santa Messa celebrata da Padre Cesare Bedogné, Cappellano della Regione Carabinieri Lombardia. Il cero, del peso di 35 kg, continua ancora ad ardere, simboleggiando la continuità della preghiera per i vigili del fuoco in servizio, in pensione e per i defunti, sia di Varese che di tutta l’Italia.

Un incontro particolarmente significativo è stato quello con suor Maria dell’ordine delle Figlie della Chiesa, che ha trascorso molti anni a Varese in preghiera presso la chiesa di San Giuseppe per l’adorazione eucaristica perpetua. Suor Maria ha inviato i suoi saluti ai varesini, che porta sempre nel cuore.

Nel ringraziare tutti i pellegrini presenti e coloro che hanno seguito l’evento da casa tramite TV e social, la delegazione ha dato appuntamento al prossimo anno, sperando di partire con un gruppo più nutrito per il pellegrinaggio del 2025, che si terrà dal 15 al 18 maggio e sarà anche l’anno giubilare.