Vivere Gavirate incontra la vice presidente della Provincia Verga e presenta la lista degli obiettivi

I candidati della lista Vivere Gavirate hanno incontrato la Vice Presidente della Provincia, Valentina Verga. Ieri, martedì 21 maggio presso la Biblioteca Comunale di Gavirate, Gianni Lucchina e la sua lista civica si sono confrontati su alcuni dei punti del programma: «Siamo consapevoli – ha affermato Lucchina – che oggi più che mai serve una politica attenta ai bisogni dei cittadini che vada oltre gli steccati ideologici, consapevole che solo valorizzando ed implementando la sinergia tra enti si possono raggiungere risultati concreti».

Tra i temi affrontati la viabilità, il sistema scuole, l’ambiente, il nostro lago, e soprattutto il Chiostro di Voltorre: «Abbiamo presentato all’Avv. Verga una serie di tematiche che saranno al centro della nostra azione amministrativa e che vedono Provincia come partner indispensabile – ha aggiunto il candidato sindaco – la sicurezza lungo la Sp 1, una seria valutazione sul possibile ampliamento della capacità dell’Isis Stein, realtà consolidata del nostro territorio ed un’innovativa gestione degli spazi delle scuole di via dei Gelsomini che consenta anche ai Gaviratesi e alle realtà sportive del nostro comune un maggior utilizzo delle palestre.

Un altro argomento affrontato è la valorizzazione del lungo lago, per il quale auspichiamo, attraverso una sempre più proficua collaborazione tra enti, un nuovo assetto nelle linee guida dell’Aqst e, ancora, la pista ciclabile per la quale abbiamo condiviso la necessità di confezionare un accordo che ne garantisca la gestione e la pulizia.

In ultimo, non certo per importanza, si è toccato il tema Chiostro. Abbiamo condiviso con la Vice Presidente la volontà e necessità di valorizzare al meglio uno dei più importanti beni architettonici della Provincia, confermando e rafforzando la collaborazione tra Comune e Provincia».

Sul punto il candidato Sindaco Gianni Lucchina ha proposto di valutare il possibile allungamento del periodo di concessione della gestione del Chiostro stesso e di costituire un comitato scientifico e culturale guidato da una personalità di Gavirate scelta in accordo con Provincia che sovraintenda alla programmazione degli eventi culturali che saranno ospitati all’interno del Chiostro, proposta ritenuta interessante dalla Vice Presidente Valentina Verga.