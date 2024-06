A 30 anni dalla maturità all’Einaudi di Varese si ritrovano con compagni e prof

Sembrava ieri… eppure sono passati 30 anni. L’avranno pensato tutti i partecipanti alla “rimpatriata” che qualche giorno fa ha visto riuniti allo stesso tavolo i compagni della classe 5B dell’Istituto Einaudi di Varese, che hanno fatto la maturità nel 1994.

Prima e dopo è il titolo delle due foto che ci manda la nostra lettrice Anna Montinaro, che ci aveva contattai per rintracciare i compagni di classe che mancavano all’appello. Le pubblichiamo volentieri con queste parole di

“Eccoci 30 anni prima e 30 anni dopo. Presenti a questa serata Roberto, Ilaria, Brigida, Marilena, Katia e un’altra Katia, Sara A,nna, Alessia e Cristina. Purtroppo alcune persone non hanno potuto esserci per impegni già presi: Ornella, Veronica, Natasha, Rosalba e Giovanna.

Altre non le abbiamo trovate, come Emanuela, Laura, Stella ed Adriana. Se qualcuno dovesse riconoscersi può scrivermi.

C’era con noi anche la prof. Serone di educazione fisica, mentre la professoressa Rossi di italiano all’ ultimo minuto non è riuscita a venire. Altri docenti non li abbiamo trovati ma se si dovessero ricordare di noi possono contattarmi alla mail annamontinaro@alice.it

Ci siamo impegnati per rivederci ancora. È stata una serata molto piacevole e ci siamo stupiti di come il tempo sembrasse non essere mai passato».

La 5B dell’Einaudi di Varese 30 anni fa