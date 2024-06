A Brusimpiano il primo Consiglio segna l’avvio del terzo mandato Zucconelli

E’ convocato per lunedì 24 giugno alle 21 il primo Consiglio comunale di Brusimpiano, che segna l’avvio della terza amministrazione guidata da Fabio Zucconelli.

L’ordine del giorno del Consiglio è quello previsto dalle leggi sugli enti locali per le sedute di insediamento: la verifica preliminare delle condizioni di eleggibilità. il giuramento del nuovo sindaco, la nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, la comunicazione della composizione della giunta e altri adempimenti come la nomina della commissione elettorale, la determinazione della indennità di funzione agli amministratori ecc.

Si passerà poi all’esame ed approvazione della prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, e all’approvazione del Piano economico e finanziario e delle conseguenti tariffe della componente Tari per l’anno 2024.

In Consiglio siederanno oltre a Zucconelli tutti i dieci candidati della lista BuonSenso Comune, unica a presentarsi alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Ecco chi sono i consiglieri:

– Franco Bubba, 65 anni, esperto nel campo della raccolta e dello smaltimento rifiuti. Responsabile aziendale per la formazione e la sicurezza sul lavoro e volontario della Croce Rossa ha già avuto esperienza come consigliere comunale in altri Enti.

– Camilla Bernasconi, 29 anni, consigliere comunale uscente. Laureata in lingue e letterature straniere è insegnante di tedesco a Locarno.

– Donatello Ferrante, 48 anni, laureato in economia e commercio ed imprenditore con esperienza pluriventennale nell’ambito della ristorazione.

– Alice Lombardo, 29 anni, geometra libero professionista, è attiva nel mondo del volontariato.

– Domenico “Mimmo” Londino, 63 anni, collaboratore scolastico e dirigente tecnico della Polisportiva Brusimpianese. Mister preferenze con 74 voti personali.

– Gabriele Montecalvo, 38 anni, nato e cresciuto a Brusimpiano, laureato in giurisprudenza e scienze giuridiche. Operatore di Polizia Locale con svariate esperienze nel mondo del volontariato (Protezione Civile e primo soccorso).

– Fabio Pironi, 61 anni di Ardena, è architetto libero professionista con consolidata esperienza.

– Alessia Scarantino, 19 anni, è la più giovane del Consiglio. Studentessa al 5° anno del Liceo Scientifico di Bisuschio, è volontaria nel Gruppo di Protezione Civile e collaboratrice della Pro loco.

– Bruno Ussia, 37 anni, impiegato nella formazione di personale ospedaliero su macchinari per la radio terapia, è assessore esterno uscente e si è occupato negli ultimi mesi di cultura, comunicazione e innovazione tecnologica.

– Nicola Zanchin, 40 anni, diplomato in ragioneria ed appassionato di musica, nel tempo libero fa il Dj.