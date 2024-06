A Ispra la nuova giunta del sindaco Di Spirito

A poco più di due settimane dalla vittoria elettorale che ha consegnato a Rina Di Spirito e alla sua lista civica “SI Amo Ispra” l’amministrazione della cittadina del Basso Verbano, il sindaco ha nominato i 4 assessori che andranno a comporre la sua Giunta. A Stefano Crespi vanno le deleghe ai lavori pubblici, ambiente, territorio, viabilità e marketing territoriale oltre al ruolo di Vicesindaco. La Cultura è stata assegnata a Carmelo Massimo Torre, a Gianni Forni le deleghe a Commercio ed Attività Produttive ed infine, ad Alessandra Caravati sono state riservate le materie Turismo ed Eventi. Per il ruolo di capogruppo di “SI Amo Ispra” è stata designata la consigliere Stefania Buschini.

“Ho vissuto con emozione il mio primo consiglio comunale da Sindaco di Ispra dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione Italiana. Una bella serata che mi rende ancor più onorata di essere stata scelta, con tutto il gruppo “SI Amo Ispra”, da moltissimi cittadini per essere a loro servizio per il bene comune. Commossa ma certa che saremo sempre a disposizione di tutti e sempre capaci di ascolto e di concretezza nell’azione amministrativa. Abbiamo le idee chiare e la forza della nostra gente per camminare insieme verso la ricerca soluzioni delle molte problematiche che Ispra ha. È stato un Consiglio in cui si è iniziato a lavorare con i migliori auspici anche da parte degli interventi dei Gruppi di Minoranza a cui abbiamo manifestato l’ intendimento di creare un dialogo costruttivo per il Bene di tutto il nostro Paese. Ringrazio i tanti cittadini m intervenuti e pure tutto il Paese per la fiducia e l’opportunità conferitaci per questo onorato servizio alla comunità. Ringrazio, infine, di cuore per la fiducia e la collaborazione di tutto il gruppo “Si Amo Ispra”, anche chi partecipa come sostenitore al gruppo di maggioranza e auguro un proficuo lavoro ai neo Assessori e tutti le e i consiglieri del nostro gruppo: siamo una grande squadra e saremo capaci di ottime azioni per Ispra.” Queste le parole del sindaco di Ispra Rina Di Spirito all’indomani del primo Consiglio Comunale dopo le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorsi.