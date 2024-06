A Varese il mese di giugno è carico di eventi firmati Mad Boys

L’estate varesina quest’anno apre le sue porte con quattro importanti eventi targati Mad Boys Eventi e Concerti: si parte venerdì 7 giugno con la prima serata de “La Bella Stagione al Circolo” nella location del Circolo di Sant’Ambrogio, Piazza Milite Ignoto 4. GLI ELEGANTISSIMI, formazione dell’altomilanese che vede al suo interno Gianpiero Kesten (Radio Popolare), La Dava (voce dei Vallanzaska), Elton Novara e Taquito Torres, dalle 21 proporranno un vasto repertorio di successi della musica internazionale rivisitati in chiave beat ’60. Una serata di stile, dal sapore retrò, da ballare ma anche da gustarsi al fresco dei tigli dello splendido cortile del Circolo! Ingresso Libero, prenotazione Tavoli allo 0332/223317

Dal 13 al 15 giugno torna l’immancabile Festa del Rugby Varese, evento cult che, dopo il successo del ventennale dello scorso anno, “riparte” nel 2024: è stata infatti volontà di tutta l’organizzazione riprendere contatto con il territorio proponendo artisti nostrani. Non per questo sarà un’edizione meno divertente o meno di qualità. Anzi, durante i mesi di aprile e maggio si è svolto il Rugby Music Challenge, concorso per band emergenti che ha decretato i tre finalisti che si esibiranno sul palco del Campo Aldo Levi di Giubiano, nonché un’artista selezionata tramite la menzione speciale della giuria. Sarà proprio lei, Scighera, a dare il via alle danze giovedì 13 giugno. Si proseguirà poi con 4Season Collapse in “Djs Tales”, il collettivo si alternerà on stage per far ballare il pubblico del Levi fino a notte fonda. Venerdì 14 giugno, oltre alle aperture e alle chiusure dei Dj TMGN e Cek&Deiv, si terrà la finale del “Rugby Music Challenge” direttamente con gli artisti selezionati durante le eliminatorie: Attic Studio, Marble Face e Minerva. La serata continuerà poi con Loste, che presenterà al pubblico varesino il suo progetto solista e il suo nuovo singolo “Elevato Tasso” in uscita il 7 giugno, con la partecipazione di alcuni ospiti di grido. Sabato 15, serata di chiusura dell’evento, vedrà protagonisti i Sicks, la storica rugby-band varesina, che alternerà il suo show a quello di ospiti; in apertura di serata le interessanti band Gospel e The Clurs, già mattatrici di parecchie serate a Varese e provincia. Si chiude l’ultima serata con il Dj-Set LGBTQ+ di Cusa Dj e La Ines, direttamente dal Varese Pride. Centro Sportivo Aldo Levi, via Salvore 9, Giubiano, Varese. Apertura festa ore 18.00 del 13/06 – Le serate termineranno alle ore 01.00. Ingresso Libero.

Domenica 23 giugno si torna al Circolo di Sant’Ambrogio con la rassegna “Finché c’è Luce c’è Jazz” che anche quest’estate accompagnerà gli aperitivi domenicali, sempre nel ricordo del compianto organizzatore e promoter varesino Renato Bertossi. Si comincia con Maddalena Antona, straordinaria voce varesina (e santambrogina) che si esibirà in duo per inaugurare con la sua classe e qualità, questo primo appuntamento. Dalle 18.30 circa. Ingresso Libero – Prenotazione Tavoli allo 0332/223317.

Chiude il programma di giugno, 28 e 29, il Bodio Summer Fest 2024. Partito nel 2023 come un esperimento per animare una zona del varesotto priva di eventi dal taglio rock e indipendente, è stato da subito un gran successo. E così torna anche per quest’anno Bodio Summer Fest, sempre nel campo sportivo dell’ASD Bodio Calcio di via Monte Grappa, Bodio Lomnago. Come nel 2023 si alterneranno sul palco band di livello nazionale, internazionale, ma anche emergente. Si comincia venerdì 28 giugno con la sensazionale irish/punk music dei Uncle Bard & The Dirty Bastards. La formazione bustocca, sebbene risieda nel territorio, è ormai un punto di riferimento nel genere anche in ambito internazionale, arrivando a suonare fino negli USA e condividendo il palco con mostri sacri come Dropkick Murphys, Flogging Molly, Frank Turner. In chiusura di serata è previsto il Dj-Set rock anni ‘80/’90 di Dj Free Angel. Ancora tanta musica sabato 29 giugno con gli emergenti Le Vite degli Altri, ad aprire il concerto dei Vintage Violence, band ormai tra le migliori dell’indie/rock/punk italiano, con all’attivo diversi album, un greatest hits, ma soprattutto centinaia di concerti in tutta la Penisola. E per non farci mancare nulla, il sabato di BSF vedrà il ritorno di Trashmilano con un doppio show, ad orario aperitivo e in aftershow, per un doppio divertimento con la migliore musica danz e commerciale anni ‘90/’00. Apertura festa ore 18.00 del 28/06 – Le serate termineranno alle ore 01.00 Ingresso “Up To You” (offerta libera).

