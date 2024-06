Aggredito capotreno alla stazione di Travedona

Ennesima aggressione ai danni del personale delle ferrovie da parte di utenti del trasporto pubblico. È successo questo pomeriggio, 26 giungo alla stazione di Travedona: alcune persone senza biglietto pretendevano di salire a bordo del treno sulla linea Gallarate-Luino ma il capotreno, un uomo di 37 anni ha chiesto conto dell’assenza del titolo di viaggio ed è stato colpito al volto con pugni.

Il treno è ripartito con l’uomo ferito che ha avvisato il 112 all’arrivo in stazione a Luino: sul posto i carabinieri della Stazione di Luino che lo hanno soccorso assieme ai sanitari di un’ambulanza attivata dal numero unico di emrgenza.

L’uomo non è grave ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale. Le prime dichiarazioni del ferroviere sono state raccolte dai carabinieri di Luino che hanno immediatamente attivato i colleghi di Ternate a cui sono affidate le indagini che dovranno dare un volto e un nome agli aggressori.

La zona dove è avvenuta il fatto non è lontana da punti di spaccio di eroina e hashish, nelle zone boschive fra Biandronno e Travedona: è probabile che il fatto sia da ascriversi proprio alla presenza di tossici. La zona è nota per essere stata anche al centro tempo fa di sparatorie per il controllo del territorio e delle piazze di smercio della droga.