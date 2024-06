Ai regionali di tiro con l’arco quattro medaglie per gli Arcieri Monica

Si sono svolti domenica fra Carate Brianza (MB) e Gussago (BS) i regionali di tiro con l’arco. Buoni risultati per la compagnia Arcieri Monica, che conquista due ori a squadre e due bronzi individuali.

A Carate Brianza, sotto una pioggia gestibile, (divisione arco olimpico) la squadra maschile della CAM (Frangilli, Sghirinzetti, Volpato) si aggiudica il primo posto sia nella classe seniores, sia negli assoluti dove batte in finale gli arcieri del Roccolo con un 29 all’ultima volé.

Edoardo Sportiello Sghirinzetti guadagna un bronzo per il terzo posto nella classifica di classe (primo posto per l’azzurro Borsani, arcieri del Roccolo e seconda piazza per Andrea Artico degli Arcieri dell’Airone).

A Gussago, sotto una pioggia battente che non ha smesso di martellare per tutta la giornata, Ambrogio Filippini agguanta un bronzo nell’arco nudo, classe master.