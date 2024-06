Anpi e Comune di Induno celebrano il 2 Giugno con Betty Colombo e le parole che costruiscono il mondo

La sezione Anpi e il Comune di Induno Olona celebrano insieme la Festa della Repubblica, con un momento istituzionale, la partecipazione dei ragazzi delle scuole e una lettura scenica di Betty Colombo.

L’appuntamento è per domenica 2 giugno alle 9,45 al cippo in via degli Alpini per l’alzabandiera con la presenza del sindaco Marco Cavallin, di Cecilia Zaini, vice sindaca, e del presidente della sezione Alpini di Induno olona.

Alle 10,30 in Sala Bergamaschi l’incontro pubblico, che sarà aperto dai saluti del sindaco e di Susanna Vanoni dell’Anpi. Insegnanti e ragazzi presenteranno i lavori eseguiti sul tema della Festa della Repubblica dalle classi quarte degli istituti Ferrarin e Don Milani, che saranno esposti in una mostra.

La mattinata si concluderà con la lettura di Betty Colombo, “Le parole portano avanti il mondo”.

«Quest’anno il tema ruota attorno alle parole – spiega Susanna Vanoni – e in particolare alla necessità di riprendere il testo, il libro e non limitarsi alla lettura veloce che i social ci offrono di ciò che avviene nel mondo. La parola, dunque, anche come aiuto per la costruzione del nostro mondo».

Qui la locandina dell’evento