In quale direzione evolve la didattica della cosiddetta “Higher Education” per far fronte alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, alle caratteristiche e alle aspettative della Gen Z e alla disponibilità di tecnologie digitali come la Generative AI?

Se ne parla alla Liuc lunedì 24 giugno alle ore 16.30 all’ Auditorium LIUC e online con esperti di innovazione didattica e mondo del lavoro, in un incontro che nasce a partire dal nuovo libro della collana Università Cattaneo Libri di Guerini Next, dal titolo “Una didattica per l’università. Educazione e innovazione nell’esperienza LIUC”, a cura di Aurelio Ravarini e Alice Canavesi.

Un incontro per riflettere e discutere sul futuro della didattica universitaria, a partire dall’esperienza LIUC, evidenziandone il carattere innovativo e orientato al cambiamento e gli elementi distintivi.

Un’occasione per condividere con manager, studenti e docenti i progetti sviluppati grazie al Learning Teaching Hub, l’Hub di Innovazione della Didattica LIUC che sviluppa iniziative di co-design delle metodologie didattiche, proposte di formazione dei docenti, accompagnamento dei progetti speciali di innovazione didattica.

Saluti del Rettore, Federico Visconti

Apprendere e insegnare tra Generazione Z e Generative AI, Aurelio Ravarini, Delegato del Rettore all’Innovazione Didattica LIUC

Tavola rotonda, moderata da Enrico Galletti, giornalista di RTL 102.5

con:

Aurelio Ravarini

Ettore Felisatti, Professore Ordinario di Pedagogia Sperimentale Università di Padova

Fabiana Andreani, Career Mentor & Digital Content Creator

Aperitivo

Iscrizioni