Assui: “Scola e Mandole decisivi. Firmare con Varese un sogno”

«Herman Mandole e Luis Scola sono stati decisivi nella mia scelta: con la firma del contratto corono un sogno». Elisee Assui è il primo tassello “ufficiale” della prossima Openjobmetis ma anche e soprattutto il simbolo del corso inaugurato nella gestione di Luis Scola che prevede una sempre maggiore interazione tra la prima squadra e il settore giovanile sublimata nell’inaugurazione della nuova foresteria ai “Giardini Sospesi”.

Assui – classe 2006 – ha parlato brevemente proprio a margine della presentazione della struttura – tra i 14 e i 20 posti letto, una cucina centrale, spazi comuni, un appartamento per il tutor – destinata a ospitare i talenti in crescita del mondo biancorosso. Come è stato lui in questi anni: dopo gli inizi nella Robur et Fides («lì ho subito imparato l’importanza del lavoro») Elisee ha sfondato in biancorosso meritandosi un contratto di cinque anni, fino al 2029.

«Quest’anno proverò a guadagnare qualche minuto di campo – sorride – credo da ala piccola che è il ruolo in cui mi sento più a mio agio, quello a me più adatto». Sulle spalle il numero 24: «Quello di Kobe Bryant, che rimane il mio idolo, la mia fonte di ispirazione».

Assui è arrivato al grande passo, il contratto, dopo una primavera eccezionale con la disputa della Next Gen di Eurolega a Dubai, del torneo “Schweitzer” di Mannheim con la Nazionale e le finali giovanili con i Roosters. «Tutte esperienze che erano un mio obiettivo a inizio stagione e sono felice di averle provate. Nelle partite di Dubai ho sentito maggiormente la tensione, ma le gare con la Nazionale sono state l’emozione più forte perché vestire la maglia azzurra è stato davvero splendido. Ora credo di tornare d’estate con l’Italia e sto già lavorando per quello».