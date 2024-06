Attori cercansi per “Il bambino e il lupo“, un cortometraggio fantasy ambientato in Valcuvia

Domenica 30 giugno 2024 giornata da segnare sul calendario per chiunque desideri lanciarsi in un’esperienza nel mondo del cinema: presso il locale “Buongiorno“ di Venegono Inferiore, in via Fratelli Kennedy 8, si terranno le selezioni per il cortometraggio “Il Bambino e il Lupo”. Il casting è organizzato per individuare giovani talenti e comparse che parteciperanno alla nuova produzione firmata da Emanuele Mattana Productions e co-prodotta da Incontri Production.

DETTAGLI DEL CASTING

Le selezioni si terranno dalle ore 17:00 alle 20:00. Si ricercano:

– Protagonisti: bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

– Comparse/figuranti: persone di età compresa tra i 15 e i 50 anni.

È essenziale che i minori siano accompagnati da un genitore durante le selezioni.

Per chi non potesse presentarsi di persona, è possibile inviare la propria candidatura online all’indirizzo e-mail: activitymaster@virgilio.it.

SINOSSI DEL CORTOMETRAGGIO

“Il Bambino e il Lupo” è un cortometraggio scritto e diretto da Emilio Colussi e Vincenzo Addabbo. La storia promette di essere un’emozionante avventura che esplora il legame tra un bambino e un lupo, con una narrazione coinvolgente e immagini suggestive che cattureranno il cuore degli spettatori.

ANTEPRIMA DEL FILM

Il cortometraggio verrà proiettato in anteprima presso il cinema MIV – Multisala Impero Varese, offrendo un’esperienza unica sia per il cast che per il pubblico.

IL LUPO E IL GUFO

Il lupo si chiama Urizen (nella foto), e verrà concesso per la produzione del fulm dai proprietari Cinzia e Livio. Sul set sarà coordinato dall’istruttrice Sara Tagliati.

Oltre al lupo le riprese si avvarranno della presenza di altri animali come un barbagianni e un gufo reale grazie al contributo di Mara Luoni dell’azienda agricola Terra Incantata.

PARTNER E COLLABORAZIONI

Questo progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con numerosi partner, tra cui Buongiorno Pane Caffè Gelato, Multisala Impero Varese e La Varese Nascosta.