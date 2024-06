Basta uno zaino. Percorsi tra arte, cultura e natura a Cassano Valcuvia

La prossima data sarà il 30 giugno, poi il 7 e il 14 luglio, con due percorsi differenti: uno adatto a persone non particolarmente allenate (con alcuni spostamenti in Teatribus) e l’altro riservato a persone esperte.

Le camminate conducono in particolare alla Linea Cadorna sul Colle San Giuseppe e in Vallalta, sono accompagnate da guide esperte di Controvento Trekking, allietate da incursioni teatrali con gli attori di Teatro Periferico e cibo a km 0. Chi sceglierà il percorso adatto a tutti visiterà l’antico lavatoio di inizio 900, l’Eremo di San Giuseppe con i suoi affreschi medievali, le trincee della Linea Cadorna con una narrazione in cuffia tra Storia e racconti della Battaglia del S. Martino e, a metà mattinata, parteciperà alla visita guidata del Centro Documentale Frontiera Nord “Linea Cadorna”.

Nel pomeriggio sarà la volta della visita all’Azienda Agricola Il Vallone e una facile salita al punto panoramico Büs e Becc con una dimostrazione a cura di Crespi Sport di Luino. La giornata si conclude nel bel teatro di Cassano Valcuvia, gioiello architettonico con una storia di particolare interesse che verrà raccontata in forma teatralizzata e culminerà con una merenda finale.

Il percorso per esperti prevede una camminata in Vallalta con visita alle Trincee della Linea Cadorna e al Forte di Vallalta in sostituzione della visita al Centro documentale e al Vallone; il resto delle tappe coincide con il percorso facilitato. Il pranzo è al sacco con possibilità di prenotare gustosi cestini preparati dalla Coop.

Sociale Costa Sorriso che utilizzerà prodotti locali a filiera corta, anche in questa occasione come da tradizione per i menù de Il Grotto del Sorriso e il bancone gastronomia de L’Angolo del Sorriso di Cassano Valcuvia. La mappa del percorso e gli orari si possono controllare sul sito di Teatro Periferico http://www.teatroperiferico.it/altri-appuntamenti/basta-uno-zaino/

Partecipazione €15 – €20 con cestino

Prenotazioni: tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp) –

info@teatroperiferico.it