Busto Arsizio: “Arte… in motion”, quanta emotion!

Il Gran Galà dell’International Skating, evento inserito nella programmazione di “Busto Estate”, va sempre oltre il semplice saggio sui pattini, combinando diverse discipline sportive e artistiche per creare uno spettacolo completo.

Oltretutto questo evento, dal 1991 a oggi, è andato migliorando di anno in anno, sia sotto il punto di vista dell’allestimento con bellissime scenografie ed effetti luce, sia grazie ad atleti sempre più bravi e numerosi. Sono più di 100 gli atleti e le atlete della società bustocca affiliata alla Uisp.

Atleti di alto livello, con numerose gare alle spalle e vincitori di titoli regionali e nazionali, si sono esibiti sabato 8 giugno al Palacastiglioni affianco ai piccoli pattinatori alle prime armi, che hanno messo in pista tutto quanto hanno imparato in poco tempo. Facendo bella figura davanti al calorosissimo pubblico.

Il filo conduttore di quest’anno è stata l’Arte nelle sue diverse forme, un viaggio attraverso le molteplici espressioni artistiche che arricchiscono la nostra cultura e la nostra vita. Dalle vivaci pennellate della pittura ai capolavori del cinema, passando per la fotografia, l’emozionante mondo della musica, la grazia della danza, l’intrigante universo dei fumetti e la profondità della letteratura.

Ogni disciplina artistica è stata rappresentata e celebrata attraverso le coreografie dei pattinatori, che hanno saputo incantare con esibizioni uniche e spettacolari. Le coreografie sono state ideate e realizzate da Marco Frattolillo, insieme alle allenatrici Daniela Castiglioni e Giulia Menini, con il supporto degli aiuto-allenatori Sara Vaccaro, Sofia Frattolillo e David Frattolillo.

Quali sono i segreti di questo successo? Risponde Gaetano Frattolillo, vicepresidente di International Skating: «La nostra associazione è la sintesi di passione e disponibilità da parte di tutti i suoi componenti. Infatti oltre agli atleti e allo staff tecnico, un grosso supporto arriva dai dirigenti, dai numerosi genitori che hanno contribuito alla buona riuscita dello spettacolo, da chi ha creato stupendi costumi come Laura Nadin, Francesca Buia e Patrizia Lualdi e da chi ha costruito oggetti scenografici come Alberto Menini e Luca Perillo».