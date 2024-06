Campionati Italiani di prove multiple, i risultati di Osa Saronno

Si sono tenuti a Lana (BZ) lo scorso fine settimana i Campionati Italiani di prove multiple per le categorie Promesse, Juniores e Allievi, che hanno visto impegnato il team di multiplisti della OSA Saronno.

Partiamo da Alessandro Carugati, al rientro dopo un infortunio, coa che l’ha obbligato alla cautela soprattutto in discipline particolarmente impattanti come il lungo e l’asta. L’obiettivo era il podio, ma il 6° posto con 6186 punti è comunque incoraggiante e c’è da segnalare il personale nel peso, con un ottimo 11,56 che testimonia la strada giusta verso il ritorno in piena forma. Segnali positivi, quindi, in vista degli Italiani Promesse di Rieti a fine luglio, tra più di un mese.

9° posto invece per Leonardo Bazza, con 6032 punti, che ha dimostrato una grande regolarità di prestazioni nelle varie discipline. Nelle sue corde ci sono risultati di spicco che prima o poi arriveranno, visto il modo serio in cui lavora settimanalmente.

All’11° posto troviamo Niccolò Barella, reduce da un’operazione al piede, che ha chiuso con 3087 punti ma con 4 discipline in meno, dato che in via precauzionale ha evitato tutti i salti e gli ostacoli. Buoni comunque i risultati nelle altre gare, soprattutto nei lanci, che fanno ben presagire per il futuro.

Infine, per quanto riguarda la squadra OSA, va purtroppo segnalato il ritiro dopo la prima ottima giornata di gare di Luca Cinco, come spesso gli capita perseguitato dalla sfortuna, che dopo il personale nel lungo (6,93) e nei 400 (50.78) ha dovuto abbandonare a causa del riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Tornerà a provarci.

Chiudiamo con Federico Cristofaro, della società sorella Malpensa Atletica, che nella categoria Allievi ha chiuso al 9° posto con 5924 punti e il personale in ben quattro discipline (lungo, peso, asta e giavellotto).

La OSA Saronno, comunque, è risultata la società più presente in termini di partecipanti, a conferma del buon lavoro svolto dalla squadra di multiplisti. torneremo a parlarne per gli Italiani di Rieti!