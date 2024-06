Carlo Carabelli mister preferenze a Carnago

È Carlo Carabelli, imprenditore del settore gomma-plastica, il mister preferenze di Carnago, Con 223 preferenze il vicesindaco uscente è stato il più votato della lista “Vivere Carnago e Rovate” che sosteneva il candidato sindaco Barbara Carabelli (i due non sono parenti). Il secondo consigliere più votato della sua lista è staccato di oltre 100 voti, si tratta di Nadia Foletto con 104 voti. che è fatto solo pe rla comunotà e senza second fine. Siamo

Il suo pallino oltre a migliorare servizi e bilancio del Comune di Carnago è la riduzione dell’Irpef. «È stata già azzerata per i redditi fino a 10mila euro – dice Carabelli – vorrei arrivare fino ai 15mila euro di reddito. I carnaghesi hanno premiato il lavoro fatto in questi cinque anni e soprattutto il nostro modo di lavorare per il bene comune».