Caronnese e Corno, la storia d’amore continua

La stagione 2023/2024 si è appena conclusa, ma i pensieri sono già rivolti all’inizio della prossima annata in casa Caronnese. I rossoblù sono reduci dall’8°posto ottenuto nel Girone A di Eccellenza, frutto di un campionato regolare, a cui è mancato l’acuto per agguantare la zona playoff, distante alla fine 9 punti.

L’arrivo del neo-tecnico Michele Ferri ha posto le basi per la prossima stagione, cementificate da tre importanti rinnovi di contratto, fra cui quello dello storico capitano Federico Corno. Il classe ’89 di Vimercate è ormai giunto alla sua sedicesima stagione con questa maglia, diventata per lui una seconda pelle. In un calcio dove il termine “bandiera” è sempre più in disuso, la sua fedeltà è da rimarcare.

Arrivato 19enne nel luglio 2008, a Caronno ha avuto modo di crescere come calciatore e come persona. Dapprima leader tecnico, con il trascorrere del tempo è diventato il faro dello spogliatoio, una figura in grado di entrare in empatia con i compagni, ma anche con i ragazzi del settore giovanile, per i quali Corno è diventato un vero e proprio esempio da seguire.

Nonostante l’età avanzi, l’attaccante brianzolo non sembra sentire il peso degli anni sulle spalle. Infatti nell’ultima stagione è stato capocannoniere della Caronnese con 12 centri, un importante bottino frutto di determinazione e abnegazione costanti.

Assieme a Corno, hanno rinnovato il loro contratto altre due pedine fondamentali dello scacchiere rossoblù, Gabriele Napoli e Andrea Galletti. Il primo avrà un ruolo cardine anche sotto la guida di mister Ferri, che ne ha richiesto a gran voce la conferma. Il bottino di 6 reti totalizzato nello scorso campionato, da esterno sinistro, non può passare inosservato, pertanto sarà una freccia di prestigio nell’arco dell’allenatore. Riveste il ruolo di certezza anche Andrea Galletti, difensore centrale classe ’99 cresciuto molto durante la passata stagione. Rendimento costante, duttilità e capacità di adattamento: tre ingredienti risultati cruciali per la sua riconferma.

Con questi tre rinnovi, seguiti a quello di Urban Zibert e all’ingaggio di Matteo Cannizzaro dal Base 96, prosegue la campagna di rafforzamento della Caronnese, desiderosa di stazionare nei piani alti del prossimo campionato.