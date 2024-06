Castellanza ritrova la voglia di far festa e stare insieme nei quartieri. Un 2 giugno di rinascita

Si è tenuta dalla mattinata al primo pomeriggio di domenica 2 giugno a Castellanza la prima edizione di “Quartieri in Festa” , una iniziativa fortemente voluta da Amministrazione e cittadini , per consolidare i rapporti di buon vicinato e il senso di appartenenza alla città, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Dopo il tragico 25 Aprile in cui la città ha perso la sua amata sindaca Mirella Cerini è stata un’altra data celebrativa a sancire il ritorno della cittadinanza ad un momento di svago, unione, condivisione. Qualcosa che probabilmente anche il compianto primo cittadino avrebbe voluto.

L’evento, infatti, ha riscosso un notevole successo e ha visto molte famiglie e anziani raccogliersi nel cuore dei quartieri cittadini, per incontrarsi o fare nuove conoscenze, scambiando due chiacchiere tra aperitivi, merende, musica e giochi per bambini e adulti, tutti rigorosamente organizzati dagli stessi residenti.

«E’ stato un momento prezioso di incontro e condivisione destinato sicuramente a ripetersi e a svilupparsi in altre zone cittadine rappresentando una importante opportunità di crescita e aggregazione sociale per la comunità – ha dichiarato soddisfatta il Vice Sindaco reggente Cristina Borroni – L’iniziativa è volta ad intercettare un bisogno di aggregazione e socialità diffuse, ed è stata premiata fin dal suo esordio dalla risposta ampia e immediata dei castellanzesi. Le pratiche di buon vicinato favoriscono il superamento del senso di isolamento soprattutto delle persone più fragili e attraverso la diffusione di politiche di prevenzione urbana, aumentano la sicurezza dei cittadini».

Molto soddisfatti anche i referenti dei cinque quartieri che hanno aderito all’iniziativa, organizzando ognuno un diverso momento di incontro nei vari punti della città.

«un’esperienza ottima e un esperimento riuscito già dal primo tentativo: la convivialità rafforza i rapporti tra vicinato e questo contribuisce al benessere dei cittadini» - ha raccontato Alberto – referente quartiere via Monteverdi.

«Felice! dopo lo scoraggiamento dei primi giorni in cui sembrava ci fosse una scarsa adesione. Invece è stato bello trovarsi, vedere i piccoli giocare spensierati, ascoltare le chiacchiere tra vecchie e nuove conoscenze Tutto bene e la prossima volta sarà ancora più bello!» – ha detto Anna Maria – referente Parco di via De Gasperi.

«Oggi nel quartiere oltre ferrovia ci si è incontrati in Via Monte Bianco con oltre 60 partecipanti. Lo stupore e la bellezza di trovarsi e ritrovarsi e condividere la gioia del convivio…un’esperienza da riproporre» – è il racconto di Renato – referente quartiere via Monte Bianco.

`Il Buon Gesù è un quartiere difficile per tutti i confini che ci circondano, ma devo dire che ci siamo riuniti e ci siamo divertiti, abbiamo giocato a bocce e parlato del nostro quartiere: senz’altro lo rifaremo!» – ha affermato Monica – referente quartiere Buon Gesù.

«E’ stata un’occasione preziosa di scambio e socializzazione. Diversi abitanti della zona hanno partecipato all’aperitivo, creando una bella opportunità per conoscersi meglio. Tra i vari scambi, una famiglia trasferitasi da poco a Castellanza ha condiviso la propria esperienza di inserimento nella comunità cittadina. Due signore in pensione, offrendo il loro tempo libero, hanno lasciato il numero di telefono per dare una mano nelle future edizioni della festa e per qualsiasi altra necessità. Tra aperitivi, chiacchiere e buona musica, possiamo dire che la prima edizione è stata un successo. In un’epoca caratterizzata dalla frenesia e dall’individualismo, si sono ripristinati momenti di confronto e socialità tipici di un tempo» – conclude Luca Signorini – Presidente associazione Area Giovani – referenti del quartiere Via Vittorio Veneto.