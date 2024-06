Chi volete ricordare al Famedio di Varese? al via la raccolta delle proposte

Prende il via la fase partecipativa rivolta alla città per proporre i nomi di cittadini e cittadine che hanno lasciato un segno nella storia della città e che sono meritori dell’onorificenza per il nuovo Famedio di Varese, che sarà posto nel cimitero monumentale di Giubiano.

I singoli o le associazioni con sede legale sul territorio comunale potranno segnalare al Comune di Varese un nominativo da inserire, insieme alle motivazioni.

«Dopo i lavori preparatori della Commissione Famedio, ora ha inizio la fase partecipativa aperta a tutta la città – spiega la Presidente della Commissione Famedio Francesca Strazzi – volendo che i nostri concittadini siano parte attiva di questo percorso che vede l’inaugurazione di un luogo per ricordare e onorare tutti i varesini e le varesine che hanno dato lustro alla nostra città e si sono distinti nella storia patria. Inaugurare il Famedio sancisce un momento importante per la città perché la storia e chi ne ha fatto parte attiva costituiscono il fondamento del nostro presente, proiettandolo verso il futuro».

La Commissione Famedio ha di recente deliberato che i nomi proposti dovranno esser riferiti a cittadini vissuti nel periodo compreso tra il 1861, l’anno dell’Unità d’Italia, fino ai nostri giorni. Tre le categorie previste: cittadini benemeriti, cioè che abbiano recato alla città lustro o beneficio; cittadini illustri, che si siano distinti per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per atti insigni; infine cittadini che si siano distinti nella storia patria.

Le candidature andranno presentate compilando l‘apposito modulo presente sul sito del Comune di Varese entro il mese di settembre 2024. Le candidature pervenute saranno poi valutate dalla Commissione, che potrà avvalersi anche di ausilio di esperti e potrà richiedere documentazione aggiuntiva. A dicembre i nomi verranno proposti al Consiglio comunale e successivamente verrà fatta la solenne cerimonia al cimitero monumentale di Giubiano, con apposizione della lapide commemorativa.