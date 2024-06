Comunità e Comune, Uniti per Lozza: presentato il programma elettorale al parco ‘Il Fanciullino’

Al parchetto del “Il fanciullino” di Lozza, la lista civica “Comunità e Comune, Uniti per Lozza” ha presentato alla propria comunità il programma elettorale su cui si vuole impegnare nel prossimo mandato amministrativo.

Il candidato sindaco Matteo Acchini ha presentato i cardini del programma: “La parola Lozza è stata posta all’inizio di ogni tema per rimarcare la centralità della comunità e del paese nella costruzione del programma, che guarda a importanti sfide per il prossimo quinquennio”.

Le principali prove su cui la lista si vuole impegnare sono state presentate da quattro candidati consiglieri: Giovanna Marobbio ha illustrato il progetto del centro polifunzionale, area centrale del Paese, che si vuole far diventare centro di vita e aggregazione realizzando spazi per approfondimenti culturali (biblioteca, spazi di studio e smartworking, sale per incontri e dibattiti) e aree aggregative per feste e momenti di convivialità. Gianpiero Esposito ha proseguito illustrando le idee per realizzare una mobilità sicura per tutti (auto, bici, corridori, pedoni) creando percorsi che colleghino le principali aree e vie del paese.

Luca Lanfranchi ha evidenziato l’importanza delle tante e belle associazioni che animano il paese, con cui si vorrebbe ancora di più creare sinergie e azioni comuni a sostegno dei più bisognosi e di valorizzazione della comunità, che trova nelle sue scuole (dell’infanzia e primaria) centri di eccellenza e di vita da sostenere e con cui interagire con progetti di sensibilizzazione civica.

A conclusione l’intervento di Luca Pasco che ha presentato l’anima “green” del programma centrata sulla realizzazione della Comunità Energetica su cui il comune si sta già impegnando e che si vorrebbe avviare nel breve periodo. Luca ha inoltre evidenziato azioni di valorizzazione delle attività sportive locali e del territorio, con particolare riferimento al progetto MoveOn, che prevederà la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che, attraversando la piana di Lozza e fiancheggiando il fiume Olona, legherà la ciclabile dell’RTO con quella del Lanza, ponendo Lozza al centro di una via di collegamento tra la Svizzera e Milano.

Al termine è stata evidenziata l’importanza di andare a votare il prossimo weekend dell’8 e 9 giugno. Essendo l’unica lista candidata è fondamentale superare la soglia del 40% degli aventi diritto al voto al fine di evitare il commissariamento del comune.