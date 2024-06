Con Esterno Notte tre serate di cinema all’aperto alla terrazza del Faro di Besozzo

L’Amministrazione comunale di Besozzo propone tre serate di cinema all’aperto nell’ambito della rassegna “Besozzo in aria di musica”, il calendario di eventi estivi che quest’anno saranno a tema musicale. Gli appuntamenti, che rientrano nella programmazione di Esterno Notte 2024, si terranno nel mese di luglio alla Terrazza panoramica del Faro (in via Monte Nero 8) con inizio alle 21.30, in collaborazione con Filmstudio90.

Il primo appuntamento sarà lunedì 1 luglio con “Crescendo” opera prima di Dror Zahavi, originario di Tel Aviv ma da molti anni residente in Germania, presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Monaco nel 2019, dove ha ricevuto 10 minuti di applausi. Un famoso direttore e musicista di fama mondiale cerca di costituire un’orchestra composta da giovani israeliani e palestinesi, mettendo a disposizione tutte le sue capacità e risorse per riuscire a superare le tensioni e discordie che li contrappongono ideologicamente e culturalmente e per condurli a suonare in armonia verso un finale teso ed emozionante: il conflitto arabo-israeliano raccontato da un punto di vista inedito.

Lunedì 8 luglio in programma “Elvis” film diretto da Baz Luhrmann con 8 candidature agli Oscar nel 2022, racconta la vita del Re del Rock and Roll, Elvis Presley (Austin Butler), mostrando la sua ascesa e il suo successo, che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano, spazzando via anche parte dell’innocenza del tempo. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), con il quale Elvis intreccerà un sodalizio artistico della durata di circa vent’anni. Il film si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall’ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale, fino a quel momento mai toccata da nessun’altra star con così tanta veemenza. Il tutto mentre l’America vive uno sconvolgimento socio-culturale, che la porterà a grandi cambiamenti.

Lunedì 15 luglio “Bob Marley – One love” un film del 2024 diretto da Reinaldo Marcus Green. La pellicola si concentra su un periodo cruciale della vita di Bob Marley, ossia tra il 1976 e il 1978. Durante questi anni, il cantante si trova a Londra dopo essersi salvato da un tentativo di assassinio in Giamaica. Il regista ha scelto di esplorare la vita di Marley durante questo periodo turbolento, un lasso di tempo in cui le sue radici giamaicane, le influenze politiche e culturali e la sua ricerca di pace e unità attraverso la musica reggae si fonderanno insieme. La famiglia Marley è stata coinvolta direttamente nel processo decisionale, scegliendo registi, attori e produttori per assicurarsi che il film rappresentasse fedelmente la vita del leggendario musicista.

Biglietti: intero 6.50€ – ridotto 5€ under 18, over 65.

Parcheggio in via degli Orti 5, dietro la scuola media. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al teatro Duse.