Concorso “Emancipa-ti!” per le scuole: sensibilizzazione sulla violenza di genere

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha presentato oggi a Palazzo Pirelli il concorso “Emancipa-ti!”, rivolto agli istituti scolastici secondari di secondo grado della Lombardia. Promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, l’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulla violenza di genere e sull’importanza della parità di genere.

Il concorso “Emancipa-ti!” ha l’obiettivo di raccogliere idee e punti di vista dei giovani sul contrasto alla violenza sulle donne, stimolare la riflessione sull’importanza dell’istruzione e formazione come fattori protettivi contro la violenza di genere, e promuovere l’empowerment femminile per uno sviluppo equilibrato dell’affettività. Inoltre, punta a potenziare la comunicazione istituzionale per diffondere una cultura del rispetto reciproco attraverso contenuti e messaggi espressi dalla cultura giovanile.

“Siamo convinti e consapevoli del ruolo e della grande importanza che rivestono la scuola e il mondo del lavoro nella prevenzione delle disparità e della violenza di genere,” ha spiegato Luce Meola, Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità. “Emàncipa-ti!” è un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne e sull’importanza dell’istruzione come strumento di emancipazione e parità di genere.”

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado della Lombardia. Gli studenti sono invitati a presentare un video di massimo 2 minuti che esprima riflessioni originali sotto forma di testimonianza, intervista, video story-telling, spot, teaser, grafica animata o micro-cortometraggio. Il termine per l’iscrizione al concorso è il 20 settembre, mentre la data ultima per la presentazione dei contributi è il 15 novembre.

Una Commissione valuterà gli elaborati e premierà i 12 migliori video, uno per Provincia, in una cerimonia nella prima metà di maggio 2025. I video saranno valorizzati nelle attività di comunicazione e sensibilizzazione del Consiglio regionale.

La presentazione è stata introdotta e moderata da Giulia Tossici, Vice Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità, che ha sottolineato l’importanza di combattere gli stereotipi di genere e promuovere la cultura del rispetto reciproco. Presenti all’evento anche le Consigliere regionali Paola Bocci e Paola Pollini e lo scrittore Marco Erba.