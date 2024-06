Controlli ai negozi tra stazione e piazza Risorgimento, multe per 3500 euro

Dopo le risse delle settimane scorse scattano nuovi controlli nella zona della stazione e non solo: nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e della verifica della normativa di settore che disciplina gli esercizi pubblici, nella giornata di martedì 18 giugno, gli agenti del Settore Polizia Amministrativa del Commissariato di Gallarate e della Polizia Locale, ha effettuato specifici controlli che hanno interessato diversi pubblici esercizi cittadini ubicati nella zona della stazione ferroviaria e nei pressi di piazza Risorgimento.

In particolare, sono state pattugliate le vie adiacenti la stazione ferroviaria controllando gli esercizi pubblici e gli esercizi di vicinato anche al fine di prevenire la vendita e consumo di bevande alcoliche come disposto dall’ordinanza in vigore del sindaco di Gallarate

Durante il servizio sono state identificate diciannove persone e controllati in totale cinque esercizi commerciali: sono state fatte multe per sanzioni amministrative per 3500 euro circa.

Per cosa? In due negozi di parrucchieri è stata riscontrata la violazione dell’obbligo di esercitare l’attività in presenza del responsabile tecnico: la violazione della norma (regionale) comporterà la sanzione amministrativa di 500,00 euro per ognuno dei due saloni. In un altro è stata riscontrata la violazione dell’obbligo di autorizzazione per l’insegna esterna che comporterà la sanzione amministrativa di 200,00 euro.