Corriazzate, appuntamento al 20 giugno per una serata di atletica spettacolare

Sport, divertimento e spettacolo: in una sola parola, “Corriazzate”. Giovedì 20 giugno si disputa la seconda edizione della gara podistica serale voluta e organizzata da Africa&Sport e dai Runners Valbossa, con il duplice obiettivo di far conoscere il centro storico del paese e di sostenere le spese di gestione di “Casa Africa”, la sede che permette di ospitare proprio ad Azzate alcuni atleti keniani del team Run2gether.

Il programma prevede alle ore 20 la partenza sia della gara competitiva aperta ai tesserati Fidal sia la camminata non competitiva aperta a tutti: il tracciato misura 1,6 chilometri e va ripetuto per tre volte per un totale di 4,8 chilometri.

Dalle 21 invece il clou della serata: due gare a invito – femminile e maschile – con diversi atleti di livello nazionale e internazionale. Per loro sarà allestito uno spettacolare circuito di 1,25 chilometri da ripetere cinque volte, così da garantire la massima spettacolarità della prova. Il cast dei partecipanti è ancora in allestimento ma gli organizzatori promettono una lista partenti decisamente rilevante.

La serata sarà allietata da un “terzo tempo” che prevede per tutti gli iscritti un panino con la salamella compreso nella quota; al termine della kermesse ci saranno le premiazioni con ricchi riconoscimenti per i primi assoluti di ogni categoria Fidal. Le iscrizioni aperte sul portale www.irunning.it fino a martedì 18 giugno; gli ultimi pettorali saranno acquistabili sul posto il giorno della gara. La Corriazzate va in scena anche con la collaborazione di parrocchia e comune e degli sponsor Tigros, Mera & Longhi, Tommy Sport e iovedodicorsa–CiaoRunner.