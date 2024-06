Cuveglio, doppio appuntamento con il ciclismo femminile giovanile

Il cambio di amministrazione comunale, a Cuveglio, non ha inciso sugli impegni sportivi assunti nel paese che si trova nel cuore della Valcuvia dove domenica prossima – 30 giugno – andrà in scena la seconda edizione del “Trofeo Binda Giovanile”, emanazione della gara di Womens World Tour di Cittiglio dedicata alle categorie Esordienti e Allieve.

Nel 2023 le due corse erano state disputate proprio nelle ore che precedevano i due appuntamenti internazionali (quelli per Juniores ed Elite) grazie a una intuizione degli organizzatori della Cycling Sport Promotion capitanati da Mario Minervino. «Questo appuntamento è nato con uno scopo promozionale, ovvero per far correre le ragazzine nello stesso giorno delle grandi campionesse. Per questa formula però sarebbe servita una deroga, quindi stavolta abbiamo deciso di separare le due cose. Però in futuro vorrei riunirle: il Giovanile dovrà avere un aspetto più di propaganda che agonistico. Intanto però siamo ben felici di portare tante ragazze a Cuveglio».

Nella circostanza, le gare valcuviane assumono una certa importanza perché assegneranno le maglie di campionessa provinciale di Varese e di camponessa regionale di Lombardia in entrambe le categorie. Ciò non significa che al via ci saranno atlete locali: il “Binda Giovanile” fa parte anche del “Trofeo Rosa”, una challange che coinvolge sei regioni. Per questo al via ci saranno anche squadre e ragazze provenienti da Piemonte, Emilia Romagna, Toscana oltre che alcune dal centro-sud: mancheranno solo quelle del Triveneto dove si tiene un’altra gara di categoria.

Il percorso ricalca quello del circuito finale del Trofeo Binda con qualche variazione: partenza e arrivo saranno appunto a Cuveglio nei prezzi dell’incrocio semaforico e della piazza del mercato mentre non sarà affrontato l’ultimo tratto di salita tra Comacchio e Orino – il più duro – bensì si proseguirà in direzione di Azzio. Nell’ultimo giro di ogni gara (il secondo per le esordienti, il quarto per le allieve) sarà invece inserita la salita di Casalzuigno.

Il percorso quindi prevede lo start a Cuveglio, poi Cuvio e salita per Comacchio e Azzio: lì prenderà il via la discesa verso Gemonio che porterà le atlete sul lungo rettilineo in pianura che collega Gemonio e Cittiglio. Da lì si imbocca via Valcuvia verso Brenta e quindi Casalzuigno e di nuovo Cuveglio. Due le tornate per le esordienti (29,6 chilometri, partenza alle ore 11), quattro per le allieve (58,4 chilometri 12,30). Sino a ora le iscrizioni garantiscono un campo partenti di circa 75 esordienti e 60 allieve, ma ci sono ancora alcuni giorni per avere numeri ancora più corposi.