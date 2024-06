Dal 1° luglio nuova numerazione per le linee bus nelle zone di Gallarate, Busto, Valle Olona, Somma, Tradate e Saronno

Novità in vista dal prossimo lunedì 1° luglio per le linee del trasporto pubblico locale della sottorete Sud della provincia di Varese: cambia la numerazione delle linee nelle zone di Gallarate, Busto Arsizio, Valle Olona, Somma Lombardo, Tradate e Saronno.

L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco, Varese ha infatti deciso di dare il via ai nuovi “nomi” delle linee in coerenza con il sistema a standard regionale di informazioni ai viaggiatori.

«Si tratta di un’operazione necessaria – spiega Giovanni Stefano Galli, presidente dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco, Varese – L’attuale numerazione era stata fatta dalle aziende di trasporto alcuni decenni fa, mentre oggi si rende necessario passare alla numerazione unificata secondo lo standard regionale. Una novità richiesta dal processo di unificazione della pianificazione del servizio sotto alla regìa dell’Agenzia e permette di migliorare l’informazione ai cittadini tramite la comunicazione più chiara di una rete di trasporto pubblico unica ed integrata con il sistema dei trasporti regionali».

Le novità più significative riguardano l’area della Valle Olona dove la linea H601 viene divisa in due linee (v180 e v181) e nella zona a Nord di Gallarate dove le linee B50 e H632vengono riorganizzate in tre linee (v131, v162, v163) che consentono una miglior leggibilità del servizio e comunicazione di percorsi e orari. Tutte le altre linee semplicemente cambiano numero.

Pertanto, fino al 30 giugno continuerà la fase di parallelo con l’applicazione della doppia codifica sul materiale informativo (orari, avvisi, ecc..), poi dal 1° luglio sarà utilizzata la sola numerazione nuova per tutti i canali di comunicazione al pubblico inclusi quelli a bordo autobus.

La modifica riguarda solo le linee extraurbane che non subiscono modifiche di orario.