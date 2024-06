Dall’Olanda a Comerio, Matteo torna a casa in bicicletta

Un viaggio di circa mille chilometri da percorrere in bicicletta per tornare a casa a Comerio. L’idea è di Matteo Gamberoni, 26 anni, studente varesotto che attualmente vive a Nijmegen, nei Paesi Bassi, dove frequenta la Radboud university e conseguire un bachelor in informatica.

Non il solito rientro a casa per le vacanze estive ma una vera e propria avventura on the road per esplorare l’Europa centrale, godere dei suoi paesaggi e conoscere persone nuove lungo la strada.

Il tutto insaporito da una sfida sportiva tutt’altro che semplice: cento chilometri al giorno per dieci giorni tra boschi, prati città e montagne, le Alpi, che dovrà attraversare prima di tornare a casa a Comerio.

Il viaggio di Matteo è cominciato nalla mattinata di oggi, mercoledì 26 giugno, con la partenza dalla città di Nijmegen.

In sella alla sua Louis I, la bicicletta da touring che lo accompagnerà in questa avventura, Matteo ha cominciato a pedalare verso sud, con la voglia di scoprire il mondo.

Di seguito la lettera che ha inviato a VareseNews.