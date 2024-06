Danilo De Rocchi riconfermato a Casalzuigno a grande maggioranza

Danielo De Rocchi è stato riconfermato sindaco di Casalzuigno con grande distacco dall’avversaria politica Graziella Giacon. De Rocchi, della lista “Siamo Casalzuigno”vince con 523 voti contro i 97 della lista “Insieme per Casalzuigno”. «Ho deciso di ripropormi per concludere i lavori iniziati fino ad oggi e sono davvero tanti», spiegò il primo cittadino che per i prossimi cinque anni sarà ancora alla guida del paese della Valcuvia.