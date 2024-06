È il momento della finale: gli Hurricane Varese si giocano lo Scudetto

Grande appuntamento al “Gurian Field” di Malnate. Sabato 29 giugno alle ore 15.00 gli Hurricane Varese ospiteranno la Leonessa Brescia per la finale del campionato italiano Aibxc (baseball per ciechi e ipovedenti). In palio lo Scudetto 2024 dopo una stagione intensa e che ha visto la squadra del Cisv (ciechi e ipovedenti sportivi varesini) arrivare all’ultimo atto da imbattuta, dopo aver vinto tutte le gare di campionato e aver superato in semifinale 5-2 i Lampi Milano.

Ospite agguerrita sul diamante malnatese sarà la Leonessa Brescia, che arriva da una semifinale dominata a Bologna contro i campioni in carica della Fortitudo. Il 19-10 finale è un segnale forte con i quali i bresciani si presentano al cospetto degli Hurricane, che cercano l’ultimo passo per chiudere in bellezza la stagione.

Per chi non potesse essere sugli spalti potrà seguire la gara con la diretta sulla pagina Facebook CISV HURRICANE VARESE, la pagina della LEONESSA BASEBALL PER CIECHI, AIBXC E sul canale YouTube CISV.