Ecco i nomi della giunta Aspesi a Cardano al Campo

Una giunta a maggioranza femminile – tre assessore e due assessori – quella presentata in consiglio comunale da Lorenzo Aspesi, nuovo sindaco di Cardano al Campo.

Ed ecco dunque nomi e deleghe.

Vicesindaca è Paola Torno, che ha anche le deleghe a Persona, Socialità e Cultura (con 262 voti è la seconda più votata della lista di maggioranza).

Michela Marchese sarà assessora a Organizzazione, Partecipazione e Programma.

Claudio Trevisan si occuperà di Sostenibilità, Sviluppo del territorio e Lavori pubblici.

Andrea Franzioni sarà assessore a Istruzione, Politiche Giovanili e Crescita.

Infine Elena Mazzucchelli, assessora esterna, ha le deleghe di Attività sportiva, Diritti e politica di genere, Collettività.

Da un punto di vista politico, la sinistra ottiene due assessori, i centristi due, il Pd uno.

A completare le cariche c’è poi la presidenza del consiglio, che va invece al Pd: al primo scrutinio è stata eletta, con undici voti, Valentina Ferrati, “la più giovane del consiglio comunale” ha ricordato il sindaco.

Vicepresidente è Antonio Roma, dell’opposizione.

Capogruppo in consiglio è stato indicato Massimo Poliseno, dell’ala sinistra della maggioranza, in virtù del notevole risultato ottenuto in termini di preferenze (473, qui tutti i numeri delle elezioni).