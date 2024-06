Gianni Lucchina sale sull’autobus e porta la campagna elettorale di Viva Gavirate in giro

Un camper in piazza e un autobus che gira per stare e frazioni.

Gianni Lucchina, candidato sindaco di Vivere Gavirate, dopo aver “griffato” un camper posteggiato in piazza Marconi durante il mercato, ha deciso di proseguire nella campagna elettorale mobile.

Dopo le presentazioni, gli appuntamenti amichevoli e gli aperitivi, Lucchina è salito su un minibus elettorale con cui sta girando per tutto il comune così da arrivare da tutti i cittadini per spiegare loro le idee, il programma e i candidati consiglieri che lo sostengono.